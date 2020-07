Zidane gaat Belgen sparen in 'overbodige' wedstrijd tegen Leganes

Zinedine Zidane zal zondag geen gebruik maken van Thibaut Courtois of Eden Hazard. Zij krijgen rust met het oog op de wedstrijd in de Champions League tegen Manchester City.

Geen Eden Hazard in de selectie voor de wedstrijd tegen Leganes. Zinedine Zidane wil geen risico's nemen, gezien het blessuregevoelige seizoen van Hazard. Courtois zit wel in de selectie, maar speelt waarschijnlijk niet na de kniestoot die hij tegen het hoofd kreeg donderdag tegen Villarreal.

Ook geen James en Bale in de selectie van Real Madrid. De twee lijken de Spaanse club aankomende zomer te gaan verlaten en krijgen dus geen minuten in hun afscheidswedstrijd. De wedstrijd tegen Leganes is voor de kampioen overbodig, maar Leganes zal zich aan geen cadeau's kunnen verwachten. "We gaan spelen zoals we dat altijd doen, om te winnen", zei Zidane op de persconferentie.

In de terugwedstrijd van de Champions League wacht Real Madrid nog een moeilijke opdracht. Het moet een 1-2 thuisnederlaag nog zien goed te maken tegen Manchester City én mist daarbovenop kapitein Sergio Ramos door schorsing. Zowel Courtois als Hazard zulllen top moeten zijn om de kwalificatie voor de kwartfinales alsnog af te dwingen.