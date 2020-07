Voormalige Rode Duivel kan zijn carrière niet in België afsluiten: "Als dat niet gebeurt, dan denk ik eraan om te stoppen"

Menig Rode Duivel gaf al toe graag zijn carrière te willen afsluiten in de vaderlandse competitie. Voor sommigen is die droom echter een desillusie.

Laurent Ciman blaast volgende maand 35 kaarsjes uit en zit dus in de herfst van zijn carrière. De centrale verdediger ziet zijn contract bij Toronto FC aflopen en twijfelt over zijn toekomst als profvoetballer.

"Ik heb nog een contract tot december en dan ga ik een beslissing nemen", zegt Ciman aan La Dernière Heure. "Kijken of er nog aanbiedingen zijn en wat ze mij voorstellen. Als er een club is die past in de plannen van mijn familie, dan ga ik."

Zijn carrière staat namelijk volledig in het teken van zijn autistisch dochtertje. "Als dat niet gebeurt, dan denk ik eraan om te stoppen. Terug naar Montréal? Dat kan, maar een terugkeer naar België is vanwege de zorgen voor mijn dochter uitgesloten.”