OFFICIEEL: STVV verkoopt recordaanwinst aan Chinese ploeg

STVV heeft een speler die ze niet meer nodig hadden, kunnen ten gelde maken. Mohamed Buya Turay werd verkocht aan het Chinese Fortune FC. Met de transfer zou redelijk wat geld gemoeid zijn.

STVV en het Chinese Habei China Fortune FC kwamen zonet een definitieve transfer overeen van Mohamed Buya Turay. Buya Turay werd in 2018 een Kanarie en scoorde onmiddellijk bij zijn debuut. Hij speelde in totaal 7 wedstrijden voor geelblauw. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Djurgardens IF.

Daar maakte de spits het wel waar. In 29 wedstrijden voor de Zweedse club scoorde hij 15 doelpunten. Goed genoeg voor een toptransfer richting China.