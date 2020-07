Geen verrassing: spelers in Bundesliga verkiezen aanvaller van Bayern München tot speler van het seizoen

De spelers in de Bundesliga hebben gestemd en de uitslag van die stemming was geen verrassing. Ook zij hebben gekozen voor Robert Lewandowski, de Poolse aanvaller van Bayern München.

Voor de derde keer in een paar weken tijd is Robert Lewandowski uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Bundesliga. Eerst mochten de supporters en de experts stemmen en nu hebben ook de andere spelers in de Duitse competitie voor de Pool gekozen.

De 31-jarige spits, die dit seizoen 34 doelpunten maakte in de Bundesliga, kreeg 42,6% van de stemmen. Jadon Sancho (14,1%) eindigde op de tweede plaats en Joshua Kimmich (12,2%) moest tevreden zijn met de derde plaats. 270 spelers hebben gestemd.