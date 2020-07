Het misprijzen van de Belgische coach in Belgisch profvoetbal? "Als Oostende de U19-coach van Standard zou aanstellen ..."

Met Karel Fraeye werd er maandag nog eens een Belgische coach aangesteld in België. Hij schuwde in het verleden de kritiek wat betreft het hoge aandeel van buitenlanders in het trainersgilde in België niet en kwam daar nu nog eens op terug. Met recht en reden? Factcheck.

"Ik ben vorig seizoen als analist in 1B een paar keer van leer getrokken en ik trek niets terug van die kritiek", aldus Karel Fraeye op zijn voorstelling als nieuwe coach van KSV Roeselare. "Een van de keren dat ik kritiek had op Roeselare en bij uitbreiidng de competitie ging het over het aantal buitenlandse coaches."

"Er zijn gewoon heel weinig Belgische coaches in 1A en 1B, met veel trainers die de competities niet kennen. Als Oostende de U19 van Standard zou aanstellen als nieuwe trainer, dan zou de kritiek immens zijn. Maar nu het iemand van Leipzig is of iemand die nog met Klopp heeft gewerkt, is het allemaal goed. Er is kwaliteit in België, maar we hebben een misprijzen naar onze eigen trainers."

Misprijzen naar onze eigen trainers

Als we naar de recente aanstellingen in de Jupiler Pro League en Proximus League kijken van nieuwe trainers, dan zijn de Belgen nog steeds in de minderheid. Met Ivan Leko (Antwerp), Philippe Montanier (Standard), Alexander Blessin (Oostende), Paul Clement (Cercle Brugge) en Fernando Da Cruz (Moeskroen) werden recent vijf buitenlanders aangesteld voor de JPL.

Als OH Leuven uiteindelijk 1A haalt, dan hebben ze met Marc Brys wel een Belg aangesteld. Ook Waasland-Beveren (normaal gezien de degradant) haalde met Nicky Hayen een Belg in huis, net als Felice Mazzu bij Union. Lommel koos met Manning dan weer buitenlands, Peter Maes was het kind van de rekening.

12 op 24, maar ...

Van de vijftien teams die volgend seizoen zeker in 1A spelen, hebben er amper vijf(!) een Belgische coach: Dury (Zulte Waregem), Clement (Club Brugge), Vanderhaeghe (Kortrijk), Vrancken (KV Mechelen) en Vercauteren (Anderlecht). Van de negen andere teams die volgend jaar in 1A of 1B spelen, zijn er dat nog eens zeven. In totaal komen we dan uit op 12 op 24 ploegen. Bezwaarlijk de helft.

De injectie van RWDM, Seraing en Deinze zorgt voor enkele extra Belgische coaches, want vorig jaar deden Virton (Bracconi) en Roeselare (Gamel) het nog met buitenlanders. Het aantal Belgen is dus iets groter geworden, maar bij de meeste nieuwe aanstellingen in 1A en 1B zijn buitenlanders wel opnieuw populair.