Oefenwedstrijden: KAA Gent raakt niet voorbij RC Lens, Zulte Waregem verliest van RWDM

Zowel KAA Gent en Zulte Waregem hadden deze middag een oefenwedstrijd op het programma staan. AA Gent speelde 1-1 gelijk tegen het Franse RC Lens en Zulte Waregem verloor met 1-2 van RWDM.

KAA Gent kon deze middag niet winnen van RC Lens. De Franse club kwam op voorsprong via een strafschopdoelpunt van Sotoca, maar tien minuten later kreeg ook KAA Gent een penalty nadat Jordan Botaka werd neergehaald in de zestien. Botaka zou ook zelf de strafschop omzetten: 1-1. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer, waardoor de wedstrijd dus zou eindigen op een 1-1 gelijkspel. De volgende wedstrijd van KAA Gent is een serieuze test, want dan nemen ze het op tegen Olympique Lyon.

Zulte Waregem nam het op tegen RWDM en na nog geen tien minuten kwam de eersteklasser al op achterstand. Ruyssen maakte er 0-1 van. In de tweede helft werd het zelfs nog erger voor Zulte Waregem, want Nangis scoorde de 0-2. Dompé zorgde een half uur voor het einde van de wedstrijd nog wel voor de aansluitingstreffer, maar verder raakte Zulte Waregem niet meer. Uiteindelijk was de eindstand 1-3, want Guillaume scoorde nog in de slotfase.