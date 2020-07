Dan toch geen contract voor tester: STVV geraakt er niet uit met verdediger

Sint-Truiden had er graag Sandy Walsh bij gehad voor komend seizoen, maar de verdediger is niet ingegaan op hun voorstel. Hij zoekt nu verder naar een nieuwe club.

De 25-jarige Walsh zijn contract bij Zulte Waregem werd niet verlengd, maar hij mocht wel meetrainen bij STVV. De proefperiode was succesvol en STVV had hem graag laten tekenen, maar het voorstel was te laag.

De rechtsback heeft nog opties, vooral in het buitenland en gaat die nu ook bekijken. Bij STVV hebben ze vooralsnog weinig inkomend kunnen realiseren. Enkel de 19-jarige Japanner Keito Nakamuro streek al neer.