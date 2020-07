Beerschot vindt mysterieuze nieuwe hoofdsponsor

Beerschot heeft woensdagavond haar nieuwe hoofdsponsor bekendgemaakt. Voortaan zal 'Yelo' op de wedstrijdshirts prijken. En het gaat niet over Yelo van Telenet.

Over wat het wel gaat, blijven ze bij Beerschot nog mysterieus. "Yelo wordt pas in september gelanceerd en het bedrijf wil nog niets kwijt over de nieuwe applicatie, maar het wilde de opportuniteit niet missen om dit seizoen al op de shirts te prijken van een grote Belgische traditieclub", klinkt het op de site van Beerschot.

Beerschot-voorzitter Francis Vrankcen is alleszins blij met de nieuwe hoofdsponsor. "Yelo is een grote sponsor, deze financiële impuls geeft ons extra middelen op de korte termijn. We krijgen door deze deal opnieuw de bevestiging dat Beerschot een aantrekkelijk product is en niet alleen in België. Het is ongelooflijk dat we in deze tijden van onzekerheid een nieuwe hoofdsponsor hebben kunnen aantrekken", luidt het.