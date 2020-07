Wolf krijgt met mondjesmaat opnieuw een volledige selectie

De voorbije weken liepen niet van een leien dakje voor Genk-trainer Hannes Wolf. Een nieuwe speler die niet in Europa raakt, een coronabesmetting, een malaria-aanval... Gelukkig lijkt ondertussen bijna iedereen fit.

BIj Racing Genk ondergaat woensdag iedereen een nieuwe coronatest na de besmetting van Paul Onuachu. De voorbije tests waren negatief, ook die van Onuachu zelf die tegen Excelsior een halfuur mee mocht doen.

Ook middenvelder Kouassi traint opnieuw mee met de groep. De Ivoriaan had afgelopen week last van een malaria-aanval maar zou ook voldoende hersteld zijn. Winger Junya Ito traint ook opnieuw mee met de groep op stage in Zeeland.

Ondertussen is aanwinst Munoz zaterdag geland. Hij moet nog wel anderhalve week in quarantaine blijven na zijn komst uit Colombia.

Beetje bij beetje kan Genk-trainer Hannes Wolf dus beroep doen op zijn volledige selectie, al zal hij het liever iets vlotter hebben gehad dan nu.