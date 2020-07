OFFICIEEL: KAA Gent heeft Duitse versterking voor het middenveld beet

KAA Gent heeft de inkomende transfer beet waar het al een tijdje op zat te azen: de 22-jarige Duitser Niklas Dorsch gaat bij de Buffalo's voetballen. Het zo reeds sterke Gentse middenveld moet zo nog een impuls krijgen.

Dorsch is in totaal al de negende nieuwkomer bij KAA Gent. Hij komt over van FC Heidenheim, een ploeg die in Duitsland op het tweede niveau speelt. De laatste jaren van zijn jeugdopleiding kreeg hij bij topclub Bayern München.

Eerder tijdens zijn jeugdopleiding bracht hij ook enkele jaren door bij FC Nürnberg. Het potentieel van Dorsch wordt hoog ingeschat, onder meer dankzij zijn uitstekende opleiding en zijn ook nog altijd jonge leeftijd. Hij tekende meteen een contract voor vier seizoenen.