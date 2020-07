Peter Zulj klaar om rol van stille kracht weer op zich te nemen bij Anderlecht

Vorig seizoen werd hij door Vercauteren en Kompany een rijtje achteruit gezet en Peter Zulj toonde zich in zijn nieuwe rol een sterkhouder bij het nieuwe Anderlecht.

Het trio Vlap, Sambi Lokonga en Zulj vormt een uitstekend middenveld, maar toch zijn het vooral die eerste twee die lof krijgen van het publiek. Zo zouden fans zelfs opteren om Zulj te vervangen door de jonge Kana, maar vooralsnog blijft de Oostenrijker eerste keuze op de zes.

"Het is nog een beetje wennen aan mijn nieuwe positie, maar elke dag leer ik bij", zegt de Oostenrijker aan La Dernière Heure. "Maar dit seizoen heb ik een hele voorbereiding op deze positie gespeeld. Ik voel me goed en ben klaar om een volledige fitte Peter Zulj te laten zien."

Zulj kwam in de ploeg als controlerende middenvelder, naast Sambi Lokonga en werd op die positie een stille kracht voor het nieuwe Anderlecht. "Ik werd gehaald als nummer 10, dus het heeft mij tijd gekost om me aan te passen aan die nieuwe positie. Het is ook een sleutelpositie in ons systeem. Ik heb ups en downs gekend, maar tegen Saint-Etienne liet ik al veel goede dingen zien."