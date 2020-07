Belangrijke dag voor het Belgisch voetbal en de fans: veiligheidsraad heeft erg moeilijke knoop door te hakken

Vanaf de start van het seizoen opnieuw supporters in de Jupiler Pro League? Dat is een van de zaken die op tafel ligt mogelijk tijdens de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli.

De Pro League heeft er zoals eerder in DIT ARTIKEL al gezegd werkelijk alles aan gedaan om mogelijk zoveel mogelijk fans in de stadions te kunnen ontvangen.

Maar: epidemioloog Van Damme was in VTM Nieuws op woensdagavond al eerder pessimistisch. Want: er zitten verstrengingen aan te komen eerder dan versoepelingen.

Veiligheidsraad

Heel België zal de veiligheidsraad van 23 juli dan ook afwachten met een bang hartje. Als er verstrengingen komen naar de horeca toe en eventueel ook naar het aantal mensen dat per bubbel toegestaan is, dan lijkt het niet logisch dat er meer dan 800 mensen binnen zouden mogen in een stadion.

Eerder omgekeerd: mogelijk ligt ook die 800 man voor buitenevenementen vanaf 1 augustus opnieuw op tafel en zou het totaal aantal fans uiteindelijk lager kunnen liggen. Of misschien zelfs helemaal niemand? Om te volgen met argusogen in ieder geval!