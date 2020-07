Is de oorlog begonnen? 'OH Leuven verdenkt Losada en Beerschot van spionage tijdens training'

De (psychologische) oorlogsvoering tussen OH Leuven en Beerschot is begonnen. Zo circuleert er onder de fans van de thuisploeg een foto van een vermeende Hernan Losada tijdens een training in Leuven.

De spanning loopt hoog op. Binnen tien dagen vechten OH Leuven en Beerschot onder elkaar uit wie het laatste plaatsje in 1A mag innemen. De Mannekens wonnen de heenwedstrijd op het Kiel met 1-0. Op Facebook gaat ondertussen een foto rond van op het oefencomplex van OHL. Volgens de fans van de Leuvenaars is Hernan Losada een kijkje komen nemen tijdens een training van Marc Brys. Brys nam geen enkel risico en liet de oefenterreinen afsluiten voor pottenkijkers. Ironisch genoeg was de coach van OHL enkele jaren geleden - toen werkte hij nog op het Kiel - woest voor een soortgelijk incident. Ondertussen heeft Losada zelf ook al gereageerd op het incident. De Argentijn zette een foto van het afgesloten oefencomplex op zijn Instagram. Alleen smukte hij het kiekje op met enkele drones.