Technische staf Moeskroen is vervolledigd: "ervaren en multidisciplinair team"

Sinds de overname door Lille een feit is, gaat het plots erg snel in Moeskroen. Maar liefst twaalf nieuwe spelers in enkele dagen tijd. Donderdag maakte Les Hurlus ook haar technische staf bekend voor komend seizoen, met ook daarin enkele nieuwe gezichten.

Het team rond T1 Fernando Da Cruz (foto) werd donderdag voorgesteld. Op haar website spreekt van een 'multidiscipinair en ervaren team'. Jérémy Dos Santos en Andre Monteiro, die een verleden heeft bij Porto, worden de assistenten van de Franse T1. Matthieu Losada wordt de nieuwe teammanager. Hij komt over van Aston Villa. Verder bestaat de staf van de Henegouwers uit Olivier Croes (physical coach), Eric Deleu (keeperstrainer) en Rachid El Hasnaoui (Video-analist).