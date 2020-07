Anderlecht en Vincent Kompany krijgen te horen wat ze al vreesden, scheurtje in de adductoren en dus minstens één maand out

Waar men al voor vreesde binnen Anderlecht, is nu ook werkelijkheid geworden. Geen verrekking voor Vincent Kompany, maar wel degelijk een scheurtje. De kapitein mist de competitiestart.

Na de oefenwedstrijd tegen Saint-Etienne was coach Franky Vercauteren al weinig positief. "Als hij zo het veld afloopt, dan voorspelt dat niet veel goeds. Ik vrees een langere afwezigheid."

Vercauteren had gelijk, want Kompany heeft een scheurtje in de adductoren opgelopen. Hoe groot die scheur is en hoe lang Kompany buiten strijd zal zijn is nog niet zeker, maar de competitiestart komt al zeker te vroeg.

De eerste twee wedstrijden tegen STVV en Moeskroen komen sowieso te vroeg, ook Eupen en Gent worden moeilijk. Kompany zal dus niet op het veld te bewonderen zijn, maar zal wel actief blijven meecoachen naast het veld.