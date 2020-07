Antwerp wil in augustus met fans in het stadion spelen: "Al zou het maar om een heel beperkte groep gaan"

Op 9 augustus staat Antwerp al meteen voor een echte topmatch. KAA Gent komt op bezoek en de Buffalo's moeten alvast geen kolkende Bosuil vrezen. Maar Antwerp wil de Oost-Vlamingen ook niet in een leeg stadion ontvangen.

Antwerp wil namelijk in augustus al voor fans spelen. Hoeveel er dat zullen zijn laat woordvoerde Dimitri Huygen in het midden. "We vinden dat we dat uit respect voor onze fans moeten doen"; legt hij uit bij Gazet van Antwerpen.

"Je kan niet enerzijds als club abonnementen verkopen ­onder de slogan ‘wat er ook moge gebeuren’ en dan vervolgens je fans in de steek laten. Dus, ook al zou het maar om een heel ­beperkte groep gaan, dan nog zullen we er alles aan doen om het maximaal aantal toegelaten fans toch op de tribune te ­krijgen."

Huygen benadrukte wel dat Antwerp ook steeds de Nationale Veiligheidsraad zal respecteren. "We wachten allereerst af of er wel kan gespeeld worden in ­augustus. Alles hangt af van de verdere evolutie van de coronacijfers en van de uitkomst van de Algemene Vergadering van de Pro League."