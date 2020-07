Van Crombrugge ziet nog werkpuntje bij Anderlecht: "Zo kan je niet winnen"

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge heeft bij Sporza de paraatheid van Anderlecht gewikt en gewogen. Vooral vooraan moet er nog wat dominantie bijkomen volgens Van Crombrugge.

Anderlecht speelde zaterdagmiddag 0-0 gelijk tegen het Franse Nantes. Doelman Hendrik Van Crombrugge zag een goede wedstrijd van zijn ploeg. "We hebben een goede organisatie en slikken niet veel goals, achteraan staat het goed. Maar we moeten meer doelpunten maken. In de zone van de waarheid zijn we niet dominant genoeg, zo kunnen we niet winnen", reageert hij bij Sporza.

Competitiestart

Over exact twee weken start de competitie, alleszins zo is het gepland door de kalendercommissie en de Pro League. Van Crombrugge denkt dat paars-wit zo goed als klaar is voor de start. "Helemaal klaar zijn we nog niet, dat zullen er maar weinig zijn. Het is ook nog steeds vreemd met die soap bij de Pro League én het coronavirus", klinkt het.

"Maar we bereiden ons voor alsof de competitie op 8 augustus start. Als het dan, om welke reden dan ook, niet zo is, hebben we maar een weekje extra voorbereiding", besluit de doelman.