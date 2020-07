Omstreden Mogi Bayat is van de partij tijdens Anderlecht - Nantes

Anderlecht en Nantes oefenen tegen elkaar op het oefencomplex van de Brusselaars in Neerpede. Ook voetbalmakelaar Mogi Bayat was van de partij.

Mogi Bayat is geen onomstreden figuur in het Belgisch voetbal. Verschillende clubs, waaronder Anderlecht, verklaarden hem zelfs als persona non grata. Toch was hij zaterdagmiddag aanwezig tijdens de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Nantes.

Bij paars-wit heeft Bayat nog Adrien Trebel in zijn portefeuille zitten. De Fransman weegt zwaar op het budget van de club en mag dus zeker verkassen. Maar Bayat heeft vooral veel invloed bij Nantes.

Met Simon, Coulibaly, Emond, Benaventa en Limbombe heeft hij heel wat spelers met een Belgische link naar Nantes laten overkomen. Kritische supporters noemden de club schertsend 'FC Bayat'.