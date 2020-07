Anderlecht gelooft nog steeds in Sieben Dewaele: "Hij gaat sterker terugkomen"

Sieben Dewaele verdedigt volgend seizoen de kleuren van Heerenveen. De jonge middenvelder mag daar ervaring opdoen. Bij Anderlecht geloven ze nog steeds in de polyvalente middenvelder.

Peter Verbeke stelt dat Dewaele er goed aan doet een jaartje ervaring op te doen bij Heerenveen. "Wat Sieben betreft, hij heeft ons op jonge leeftijd enorm geholpen tijdens een moeilijk seizoen. Onze slogan blijft 'In Youth We Trust', we zijn ervan overtuigd dat hij sterker zal terugkomen van zijn uitleenbeurt."

"Met Heerenveen kiest hij voor een stabiele club, die altijd goed presteert. Daar kan hij zich ontwikkelen op zijn sterkste positie. We zullen hem dan ook van dichtbij blijven opvolgen."

Ook bij Heerenveen geloven ze in de kwaliteiten van Dewaele. "Dewaele is een goede speler met veel kwaliteiten. Hij is een stabiele middenvelder met uitstekend positiespel. Hij kan bij ons fungeren als eerste aanspeelpunt op het middenveld."

"Hij brengt ook al wat ervaring mee op het hoogste niveau van België. We volgen hem al geruime tijd en zijn er zeker van dat hij een directe versterking is voor onze selectie."