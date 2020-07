Antwerps crisisoverleg komt met maatregelen naar buiten: verbod (!) op contactsporten, beker- en promotiefinale in gevaar?

De provincie Antwerpen heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen COVID-19. Zo is er een algemeen verbod op contactsporten voor personen vanaf achttien jaar. En dat heeft rechtstreekse gevolgen voor het voetbal.

Het is momenteel nog koffiedik kijken, maar wat gebeurt er met de beker- en promotiefinale van dit weekend? De wedstrijden worden respectievelijk in Brussel en Leuven gespeeld, maar met Antwerp FC en Beerschot staan er Antwerpse clubs op het veld.

Cathy Berx liet echter een opening voor de competitiestart en de eventuele thuiswedstrijden van pakweg Antwerpse clubs. "We bekijken de situatie van dag tot dag", aldus de gouverneur. "Maar we zijn het er allemaal over eens dat de volksgezondheid op de eerste plaats komt."

Enkel vraagtekens

Morgen zal er wellicht meer duidelijkheid komen bij de publicatie van het provinciaal besluit. Mogen Beerschot, Antwerp en Mechelen überhaupt nog trainen? Wat met de competitiestart? Het worden boeiende uren en dagen...