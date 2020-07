Lille volgt naast David ook aanvaller van Rangers: "Gebruikelijk om meerdere lijntjes in het water te hebben voor dezelfde positie"

Gent gaf aan dat het Jonathan David niet kwijt wil deze zomer, maar Lille OSC heeft de hoop op de Canadese aanvaller nog niet opgegeven.

Gérard Lopez, de grote man bij Lille OSC, gaf al aan dat Jonathan David zelf ook naar de Franse club wil komen. De preses van LOSC blijft in l'Équipe volhouden dat de Canadese aanvaller van voor zijn club zal kiezen.

Maar ondertussen heeft Lille ook al een andere aanvaller in het vizier ter vervanging van Victor Osimhen: Alfredo Morelos van Glasgow Rangers. "Daarover is nog niets beslist. Het is een speler waarin wij geïnteresseerd zijn en die zelf ook interesse toont in onze club. Maar het is gebruikelijk dat een club meerdere lijntjes in het water heeft voor dezelfde positie", aldus Lopez in de Franse krant.