Beerschot roept haar fans op om zondag zéker thuis te blijven: "Supporter in je paarse bubbel!"

Beerschot roept op haar website al haar fans op om de promotiefinale van zondag veilig van thuis te bekijken "vanuit hun veilige paarse bubbel."

"Beerschot investeert 100 000 euro om veilig te kunnen trainen en spelen en zal ook zondag geen enkel risico nemen. Het is van levensbelang dat we op alle wedstrijddagen, beginnende met nu zondag, alle opgelegde maatregelen volgen. Enkel dan brengen we geen andere Beerschotsupporters, noch onze familieleden en kennissen, in gevaar en kunnen we later weer samen vieren. Supporter enkel in je paarse bubbel en kom daarbuiten niet samen!", luidt de boodschap.

Beerschot geeft aan dat ze al flink wat hebben geïnvesteerd in extra maatregelen tegen het coronavirus. "We investeerden zelfs in extra tests, naast de wekelijkse en verplichte tests door de Pro League. Daarnaast legden we ook onze tegenstander van vorige zondag, Patro Eisden, op zich te laten testen en deelden we in die kosten."

"Ondanks de inzet en het belang van de wedstrijd tegen OHL, spreekt het voor zich dat Beerschot zich zowel voor als na de wedstrijd -bij eender welke afloop- strikt zal houden aan de opgelegde voorschriften en maatregelen. We zullen ontmoetingen en samenkomsten van spelers en supporters vermijden en ontraden", laten de Kielse Ratten nog weten.

Ze besluiten met: "Ondanks de passie en de emotie, moeten we zondag begaan zijn met de gezondheid van al onze supporters en hun naasten. We vragen onze supporters de match in hun bubbel te beleven en op geen enkel moment samen te komen met andere supporters. Laten we er zondag vol voor gaan, op het veld, en voor de TV. Maar laten we ook respect hebben voor elkaar en alle Beerschotsupporters. We maken dit later goed. Als het weer kan. Gezond en veilig."