Moet Anderlecht zich zorgen beginnen maken? 'Vijf nieuwe coronagevallen bij FC Nantes'

Op 25 juli stond Anderlecht tegenover Nantes in een vriendschappelijk duel en enkele dagen later zit de Franse club met enkele coronagevallen binnen de rangen.

FC Nantes wordt flink getroffen door het coronavirus. Op 24 juli, daags voor de oefenpot tegen Anderlecht, geraakte bekend dat er drie personen (speler Coco, een staflid en iemand van het administratief personeel) besmet waren met covid-19. Nu zijn er volgens 20 Minutes nog eens vijf gevallen bijgekomen. Het is niet duidelijk om wie het precies zou gaan.

Profvoetballers worden veelvuldig getest in Frankrijk en België en er worden tal van maatregelen getroffen om de besmetting tegen te gaan, maar op het veld is contact onvermijdelijk.

Hopelijk is er niemand van Anderlecht besmet geraakt tijdens het vriendschappelijke duel. Een besmette speler moet namelijk voor een tijdje in zelfisolatie en dat zou erg vervelend zijn vlak voor de competitiestart. Op 9 augustus speelt RSCA tegen STVV in de Jupiler Pro League.