'KV Mechelen-eigenaar Dieter Penninckx vraagt faillissement aan'

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook definitief: FNG, het moederbedrijf van onder meer Brantano, heeft het faillissement aangevraagd.

FNG stond er al eventjes niet goed voor en vroeg een maand geleden al bescherming aan schuldeisers om de klap op te vangen. Er werd gezocht naar nieuwe investeerders, maar die werden niet gevonden. En dus vraagt het bedrijf volgens De Tijd het faillissement aan. Penninckx Er zouden wel overnemers zijn voor bepaalde delen van de FNG Group. Dieter Penninckx - hoofdaandeelhouder van KV Mechelen - was ook een van de sterke mannen bij FNG. Toch komt Malinwa normaal gezien niet meteen in slecht vaarwater door deze zaak. FNG is voor alle duidelijkheid geen sponsor en de merken zijn niet vertegenwoordigd bij KV Mechelen.