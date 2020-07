'Nieuwe onderhandelingen over de uitzendrechten, fans blijven in de kou staan'

De supporters hadden een duidelijke vraag aan de providers met betrekking tot voetbal in de maand augustus, maar kregen nee op hun rekest. En hoe zit het nu met de onderhandelingen tussen Telenet en Eleven Sports?

Enkele dagen voor de start van de competitie is er nog steeds geen duidelijkheid of de wedstrijden van de Jupiler Pro League ook via Telenet zullen worden uitgezonden.

De provider deed wel een nieuw bod bij Eleven Sports en volgens Het Nieuwsblad verlopen de onderhandelingen gunstig.

Kloof tussen vraag en aanbod

Er is wel nog een kloof tussen vraag en aanbod, dus momenteel zullen de wedstrijden enkel voor Proximus-klanten zichtbaar zijn.

De fans hadden dan weer gevraagd om de wedstrijden gratis te mogen bekijken zolang er geen fans in de stadions mogen, maar zij krijgen nee op hun rekest. Het zou praktisch onhaalbaar zijn, al zoekt de Pro League ook nog naar alternatieven.