Geen fans toegelaten maar OHL heeft wel manier gevonden om Den Dreef te 'vullen'

Terwijl Beerschot al van het thuisvoordeel heeft mogen genieten in de promotiefinale, wordt het tweede luik afgewerkt in een lege Leuvense Arena. Maar OHL heeft toch een plannetje bedacht om de tribunes te vullen.

Eerst en vooral vraagt Oud-Heverlee Leuven aan de supporters om zondag thuis vanuit de eigen bubbel te supporteren en de burgerzin op te nemen. Daarnaast roept de finalist op om zoveel mogelijk fanmateriaal naar de ticketcorner te brengen.

Geef onze spelers een boost! 💪



Breng vandaag nog jouw vlag, spandoek, fanboodschap of kindertekening binnen aan de ticketingcontainer. Wij geven het een prominent plaatsje in het King Power at Den Dreef Stadion.



All info 👉 https://t.co/gNJrBy8Jzx#samensterker pic.twitter.com/49rtBPuYdN — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) July 30, 2020

Tekeningen, foto's, shirts, spandoeken, sjaals, ... Alle materiaal is welkom. De mensen van OHL zullen die fanartikelen dan een plaatsje geven in het stadion van de club. Fans kunnen ook een boodschap ter aanmoediging insturen. Die video's worden dan afgespeeld op de grote schermen in het stadion.

Zo zal Den Dreef minder leeg ogen, ook al zijn er geen supporters welkom.