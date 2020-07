Wat nu met het competitieformat? Pro League en Eleven Sports hebben een duidelijke mening na bom Waasland-Beveren

Waasland-Beveren kreeg voor een rechtbank in Dendermonde na een kortgeding gelijk: op straffe van een dwangsom moeten ze worden opgenomen in de kalender voor 1A. Wat nu met het competitieformat? Zowel de Pro League als Eleven Sports hebben alvast een duidelijke mening.

Een competitie met 17 ploegen, inclusief Waasland-Beveren? Dat ziet eigenlijk niemand zitten. De kleine clubs vrezen competitievervalsing - een extra ploeg betekent een mogelijke extra daler volgend seizoen en bovendien kwam de KBVB vorige week in zitting nog overeen dat iedereen op de laatste speeldag op hetzelfde moment blijft spelen - je zal als mogelijke degradant op speeldag 32 maar bye zijn.

Eleven Sports van zijn kant ziet het ook niet zitten dat er elke week een ploeg bye is, want iedere supporter ziet zijn ploeg graag elke wedstrijd aan het werk. En dus lijkt enkel een competitie met 16 of met 18 ploegen een valabel idee.

Vrijdag Algemene Vergadering

Maar: de Pro League zou voorlopig nog altijd willen uitgaan van een competitie met 16. Vrijdag is er een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League en dan is het plan nog steeds de degradatie van Waasland-Beveren te herbevestigen. Mét een sluitende(r) argumentatie.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, liet meteen weten blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank en kondigde aan opnieuw naar het BAS te zullen trekken als de beslissing om met 16 ploegen door te gaan zou worden bevestigd. Wordt dus zeker nog vervolgd ... Of de competitie op 8 augustus kan beginnen is een groot vraagteken.