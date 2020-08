De Duitse nieuwkomers van Gent onder de loep: "Eerder een concurrent voor Yaremchuk" en "Techniek indrukwekkend, wordt een smaakmaker"

Niklas Dorsch en Tim Kleindienst. KAA Gent is zijn aanwinsten in tweevoud gaan halen bij Heidenheim, een team dat maar net de promotie naar de Bundesliga miste. Dat gaf Gent dé kans om een unieke slag te slaan, want beide Duitsers hebben wel degelijk méér dan een beetje potentieel.

We kondigden zowel de transfer van Dorsch (lees HIER al wat over zijn kwaliteiten) als die van Kleindienst eerder al aan (lees het HIER nog eens na), maar beide spelers zouden wel eens voor genot kunnen zorgen in de Ghelamco Arena.

Twee nieuwkomers

Dat beseft ook scouting analist Tom Billen, die in verschillende competities de vinger aan de pols heeft en ook in de Duitse tweede klasse de twee aan het werk zag het afgelopen seizoen. "Kleindienst is een tweevoetige aanvaller die gestalte brengt aan zijn team (1m94), maar desondanks niet als targetman uitgespeeld kan worden", klinkt het.

"Hij presteert naar mijn gevoel het best in steun van een krachtige centrumaanvaller en is in dat opzicht complementair met Depoitre. Het is een speler die gevaarlijk is in de zestie en goed positie kiest, maar hij zal het nog moeilijk krijgen om een fitte Yaremchuk zomaar uit de ploeg te spelen."

Dorsch heeft het potentieel om smaakmaker in Jupiler Pro League te worden

Over die andere aanwinst - Niklas Dorsch - is Billen dan weer zéér enthousiast: "Hij is zeer getalenteerd. Dorsch is een intelligente defensieve middenvelder die ook iets hoger zijn kwaliteiten kan tentoonspreiden. Hij viel mij op vanwege zijn spelinzicht, nauwkeurige passing met zijn sterke rechtervoet en is een pure karakterspeler/kuitenbijter."

"Het is duidelijk dat hij zijn opleiding bij Bayern heeft gehad, want zijn techniek is ronduit indrukwekkend. Qua spelstijl zal hij zich nog even moeten aanpassen aan onze competitie, maar hij heeft zeker en vast het potentieel om een smaakmaker te worden in de Belgische Jupiler Pro League!"