Dynamisch en polyvalent jeugdproduct van Bayern München wordt héél belangrijk puzzelstukje in Gentse machine

Het is AA Gent menens dit seizoen: ze willen zich meten om de titel met Club Brugge. En dus moeten de puzzelstukjes juist vallen. Een puzzelstukje lijkt alvast op weg naar de Ghelamco Arena en zou wel eens een héél belangrijk kunnen zijn.

Wie op 20-jarige leeftijd bij Bayern München een speelkans krijgt én meteen een doelpunt scoort als verdedigende middenvelder? Die lijkt klaar voor een absolute flitscarrière. Groot was dan ook de verrassing toen Niklas Dorsch in 2018 voor ... Heidenheim in de tweede Bundesliga koos.

Daar wierp hij zich de voorbije twee seizoenen op als een belangrijk figuur. Niet dat hij een man is van de waanzinnige statistieken: 2 goals en 2 assists in zijn debuutjaar, 1 goal en 5 assists in het afgelopen seizoen waarin Heidenheim nipt de promotie miste na barragewedstrijden tegen Werder Bremen.

Dynamiek

Maar toch: iedereen is het erover eens dat het jeugdproduct van Bayern München Niklas Dorsch dé dynamische drijvende kracht was waar de Duitse club de afgelopen maanden kon op teren in de jacht naar succes.

Het hoeft dan ook geen verrassing te zijn dat KAA Gent niet de enige gegadigde is om Dorsch binnen te halen: ook Rangers was concreet, maar de Buffalo's lijken met een bod van om en bij de 3,5 miljoen euro de beste papieren te hebben.

Temeer Gent mogelijk ook gewoon het beste in de carrièreplannen van Dorsch - die nog een contract heeft tot juni 2021 in Heidenheim - lijkt te passen. Een ambitieuze club waar dynamisch gevoetbald wordt én waar hij zeker op speelkansen mag rekenen, ook en zeker in een Europese poulefase: daar teken je vlotjes voor.

Flexibiliteit

De 22-jarige Duitse belofteninternational kan op meerdere posities overweg en kan zo binnen het radarwerk van Jess Thorup een belangrijk puzzelstuk worden die zowel Kums, Odjidja als Owusu kan vervangen.

Bovendien zou het de Deense coach van de Buffalo's ook de mogelijkheid geven om nog flexibeler om te gaan met zijn spelsysteem, waarin hij zijn ruit zou kunnen omvormen afhankelijk van hoe hij vooraan zou gaan spelen. Vorig seizoen zagen we al een paar keer een begin daarnaartoe, ongetwijfeld wordt die lijn in het nieuwe seizoen - met Dorsch? - zeker doorgetrokken.