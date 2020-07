Vrancken laat zich uit over de barslechte resultaten in de voorbereiding van KV Mechelen en wil nog versterking in één compartiment

KV Mechelen kent niet bepaald zijn beste voorbereiding ooit, dat is een understatement. De Maneblussers slikten enkele zware nederlagen en konden nog geen overwinning laten optekenen. In die optiek is het zonde voor het vertrouwen van de troepen van Vrancken dat de match tegen Utrecht niet doorging.

Tegen FC Metz krijgt KVM zaterdag een laatste kans om de desastreuze oefencampagne toch nog met een positieve noot af te sluiten. Het zou een heuse opsteker zijn, een week voor de start van de nieuwe competitie.

“De resultaten waren tot dusver een wake-upcall”, moet ook coach Wouter Vrancken toegeven in Gazet van Antwerpen. "Ergens is het goed dat we met onze tekortkomingen geconfronteerd worden. Maar de coronasituatie heeft ervoor gezorgd dat we het niveau van onze tegenstanders niet stelselmatig konden opbouwen.”

Gebrek aan efficiëntie

"Tegen OHL speelden we onze beste match van de voorbereiding, tussen de twee backlijnen dan toch. In de twee boxen misten we efficiëntie. Over de aanvallende inefficiënte maak ik me geen zorgen, omdat we genoeg kansen creëerden. Maar bij mijn spelers gebruik ik deze cijfers natuurlijk wel."

Vrancken hoopt dan ook nog op een offensieve kwaliteitsinjectie: “Ik hoop nog op een doorbraak voor de competitiestart. Want de opties die we voordien ter beschikking hadden, Tainmont en Vanzeir, zijn er niet meer. Dat maakt een wereld van verschil.”