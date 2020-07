Eindelijk witte rook! Pro League kiest voor 18 clubs in 1A: goed nieuws voor Beerschot, OHL en Waasland-Beveren

De kogel is eindelijk door de kerk! Op de Algemene Vergadering van de Pro League werd een tweederdemeerderheid bereikt over een format van 18 ploegen voor de komende twee seizoenen. Waasland-Beveren haalt zijn slag dus thuis en dat is ook goed nieuws voor OH Leuven en Beerschot.

De Pro League kon niet meer om een 1A inclusief Waasland-Beveren heen. Dat werd maandag duidelijk na de uitspraak van de ondernemingsrechtbank in Dendermonde. Dus moest de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag beslissen over een competitie met 17 of 18 ploegen.

OFFICIEEL | Er werd een akkoord bereikt: 1A wordt volgend seizoen met 18 ploegen gespeeld. Meer info volgt later. 🇧🇪 #HomeOfBelgianFootball pic.twitter.com/chiauPbNj6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 31, 2020

De keuze is uiteindelijk gevallen op een Jupiler Pro League met 18 clubs en een Proximus League met 7 clubs. Maar daar was meer dan een stemronde voor nodig. We krijgen dus volgend seizoen 18 clubs in 1A. Waasland-Beveren degradeert dus niet en zowel Beerschot als OH Leuven promoveert. Lierse Kempenzonen is de enige overgebleven club in Eerste Nationale met een proflicentie en speelt komend jaar in 1B.

18 clubs betekent meer wedstrijden, maar toch zal er een vorm van play-offs komen. In totaal zullen er 40 speeldagen zijn komend seizoen. Het format van 18 clubs geldt voor twee seizoenen. In het seizoen 2021/22 zullen er drie clubs degraderen om terug naar een format met 16 clubs te gaan.