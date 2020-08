Marc Brys blikt vooruit naar "de meest belangrijke match uit mijn carrière": "Zeker geen nadeel dat ik weet hoe Losada in elkaar zit"

Nog twee nachten slapen en dan maken Oud-Heverlee Leuven en Beerschot uit wie straks naar Eerste Klasse A promoveert. Marc Brys blikt vooruit op de levensbelangrijke clash, die nog wat extra pigment krijgt omdat hij een verleden heeft bij Beerschot.

Twee jaar geleden verloren Marc Brys en zijn manschappen in extremis de promotiefinale. "Over die 3-1 praat ik niet graag", ontweek hij de verloren promotiefinale tegen Cercle Brugge. Op de webstek van OHL blikte hij vooruit op de nakende clash tegen zijn ex-club.

Stijgend vormpeil

Over het vormpeil is de 58-jarige trainer alvast tevreden. "Vooral de progressie die de groep boekte de afgelopen weken en de kwaliteit van het spel dat steeds crescendo ging, vormen voor mij een referentiepunt. Het resultaat op zich van die oefenwedstrijden interesseert mij eigenlijk weinig tot niets", aldus Brys.

Kleiner thuisvoordeel

OH Leuven kan zondag niet rekenen op de vocale steun van haar aanhang, terwijl Beerschot dat in het eerste luik van de finale wel kon. "We zullen zondag wel ons publiek missen. Zeker in de momenten dat het eventueel wat minder zou gaan. Oké, we zitten in onze eigen kleedkamer en spelen op ons veld. Maar da’s toch maar een magere troost."

Brys vs Losada

Marc Brys kent Hernan Losada, de hoofdtrainer van Beerschot, door en door. "Ik vormde Hernan om van spelmaker tot een speler die eerder van op de buitenkant zijn acties opzette. Daar ontbolsterde hij helemaal. Het is zeker geen nadeel dat ik weet hoe Hernan in elkaar zit", besloot Brys.