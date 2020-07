Marc Brys wil alsnog winnen zondag: "In België weet je nooit, maar wie zondag wint is wél zeker van promotie"

Zoals het er nu naar uitziet, promoveren zowel OH Leuven als Beerschot. Dat zou betekenen dat de wedstrijd van zondag wel eens overbodig kan worden. Desalniettemin wil Brys absoluut winnen.

Volgend seizoen 18 clubs in de Jupiler Pro League en dus zou OH Leuven al zeker zijn van promotie, toch wil Brys zich nog niet rijk rekenen. "In België weet je nooit. Straks volgt er weer een rechtszaak en verandert heel het systeem weer."

"Het enige waar we wel zeker van zijn is dat diegene die zondag wint, promoveert. Wij zullen er dus alles aan doen om dat te bewerkstelligen,. Al zou het natuurlijk mooi zijn indien beide clubs promoveren. Beide clubs verdienen dat."

De afgelopen weken liepen de spanningen hoog op, zo zou Beerschot enkele sterkhouders hebben gecontacteerd van Leuven en zou Hernan Losada zelfs zijn gaan spioneren.

"Ik heb hem alvast niet gezien. Ik denk dat Hernan wel andere zaken te doen heeft. En moest ik hem wel hebben gezien, dan zou ik hem een stoel hebben gegeven en een kop koffie", lacht Brys de geruchten weg.