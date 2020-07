Nederlandse topkeeper wil zijn carrière in België afsluiten: "Er zijn al wat contacten met clubs"

Door de coronacrisis beschikken heel wat clubs over minder budget om spelers aan te trekken. Transfervrije spelers zijn dan ook erg gegeerd deze zomer. En er zijn nog steeds enkele buitenkansjes op de markt.

Michel Vorm zou er wel eens zo eentje kunnen zijn. De 36-jarige Nederlander is een vrije speler nadat zijn contract bij Tottenham afliep. Vorm wil graag dichter bij huis gaan voetballen.

"Toen ik begin vorig seizoen een tijdje geen club had en weer in Nederland woonde, besefte ik wel dat ik mijn kinderen hier graag zie opgroeien. Een club in Nederland of België zou me wel wat lijken. Er zijn al wat contacten met clubs", klinkt het in het Algemeen Dagblad.

Anderlecht werd in maart al in verband gebracht met Vorm, maar trok ondertussen wel al Timon Wellenreuther aan als tweede doelman. Het nakende vertrek van Thomas Didillon kan er dan weer voor zorgen dat er nog een plekje vrijkomt.