Standard wint dubbele confrontatie tegen Stade de Reims

Standard heeft zaterdag de laatste test voor de competitiestart met vlag en wimpel doorstaan. In een dubbele confrontatie met Franse eersteklasser Stade de Reims werd tweemaal gewonnen.

De eerste oefenwedstrijd om 15u werd op Sclessin gespeeld, de tweede partij op de academie.

In de eerste wedstrijd was het lang wachten op een doelpunt. Nog voor de rust moest Mehdi Carcela Boljevic vervangen en dat bleek een gouden zet te zijn van trainer Philippe Montanier. In de 64e minuut brengt Carcela de Rouches op voorsprong met een mooie trap vanop de rand van de 16.

Het doelpunt van Carcela was het eerste en meteen ook laatste doelpunt van de eerste oefenwedstrijd tussen Standard en Stade de Reims.

In de tweede oefenwedstrijd stonden onder meer Vanheusden, Cop en Cimirot aan de aftrap voor Standard.

👥 Starting XI @Standard_RSCL (Match 2): Henkinet, Vanheusden, Bope, Laifis, Pavlovic, Cimirot, Shamir, W. Balikwisha, M-A. Balikwisha, Tapsoba & Cop #STASDR #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/wd4KBEE538 Standard de Liège (@Standard_RSCL) August 1, 2020

Op de academie scoorde Standard iets vlotter. Net na het kwartier trapt Shamir Standard op voorsprong op assist van Balikwisha. Nog voor de rust prikt Balikwisha zelf zijn doelpuntje mee. Op het uur legt Cop de 3-0 eindstand vast op assist van Zinho Vanheusden.