Ondanks gerechtelijk onderzoek: Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA

Ondanks een Zwitsers gerechtelijk onderzoek naar Gianni Infantino, heeft de FIFA laten weten dat de voorzitter gewoonweg aanblijft.

"Er is aboluut geen reden om een onderzoek te openen aangezien er geenenkele illegale of criminele activiteit heeft plaatsgevonden", laat de FIFA weten in een persbericht. "Voorzitter Infantino zal zijn functie voorzetten binnen de FIFA en samenwerken met de autoriteiten in Zwitserland en overal ter wereld", klinkt het.

De Zwitserse advocaat-generaal Michel Lauber zou tijdens een onderzoek naar corruptie binnen de FIFA gezegd hebben dat hij geheime bespreken heeft gehad met voorzitter Infantino. De FIFA reageert nu door te zeggen dat dat helemaal niet waar is. Enkele dagen geleden liet ex-voorzitter Sepp Blatter nog weten dat hij eist dat zijn opvolger geschorst wordt.

"De FIFA en de FIFA-voorzitter ontkennen met klem elke insinuatie of suggestie die doet vermoeden dat de voorzitter op een ongepaste manier invloed heeft proberen uit te oefenen op eender wie", besluit de inernationale voetbalorganisatie.