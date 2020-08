Patrick Goots onder indruk van Lamkel Zé: "Als je dit kan brengen, dan ben je een klasbak"

Leko verbaasde vriend en vijand door Lamkel Zé, wiens Antwerp-verhaal helemaal uitgeschreven leek, toch in de basis te droppen tegen Club Brugge. De Kameroener kon terugblikken op een enorm sterke partij, zeker gezien zijn hobbelige voorbereiding. Met name in de eerste helft deed hij Club veel pijn.

Patrick Goots, die een van de gelukkigen was om de wedstrijd vanuit het stadion te volgen, was onder de indruk van de prestaties van Lamkel Zé.

"Hij speelde een hoofdol", vertelt Goots in GvA. "Elke gevaarlijke actie in de eerste helft begon bij hem. Wat hij in deze finale toonde, na zijn lange straf bij de beloften... Als je dit dan kan brengen, dan ben je een klasbak! Hij is gewoon één brok talent. Ik durf zelfs meer zeggen: van alle spelers die zaterdag in actie kwamen, was hij diegene met de meeste individuele klasse."

Dan blijft het natuurlijk de vraag of Lamkel Zé nog een toekomst heeft bij Antwerp. In elk geval, Lamkel Zé heeft zich wel in de kijker gespeeld met zijn prestatie van zaterdag. "Deze Lamkel Zé mag Antwerp nooit wegdoen. Niet voor de club en niet voor het Belgisch voetbal", besluit Goots.