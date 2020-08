Wie moet wanneer de Europese wei in? De Belgische clubs kennen hun Europees parcours, mogelijke tegenstanders en potten uitgelicht!

De bekerwinst van Royal Antwerp heeft ook voor de definitieve verdeling van de Belgische Europese tickets gezorgd. Wie moet wanneer aan de bak en wat zijn de mogelijke tegenstanders? We lijsten het even voor jullie op.

Club Brugge

Club Brugge is kampioen en mag dus naar de poulefase van de Champions League. Loting daarvoor normaal gezien op 1 oktober in Athene, drie weken later volgt de eerste poulewedstrijd. Blauw-zwart lijkt voorbestemd voor pot 4 bij de loting, tenzij er vele verrassingen zouden gebeuren in de voorrondes.

Een loting als Zenit - Sevilla - Lazio kan dan een mogelijkheid zijn, maar even goed wordt het Liverpool - Barcelona - Leipzig. Makkelijk zal het sowieso niet worden, maar aantrekkelijk mogelijk zeker wel. Hopelijk mogen er eind oktober opnieuw fans in Jan Breydel binnen.

AA Gent

AA Gent mag door zijn tweede plaats naar de voorrondes van de Champions League en is bij uitschakeling zeker van de poules van de Europa League. Ze moeten twee voorrondes winnend proberen af te sluiten om de CL-vetpotten binnen te rijven.

Eind augustus en begin september wordt er voor die twee rondes geloot, half september wordt de derde voorronde afgewerkt in één duel achter gesloten deuren, de twee weken nadien de play-offs met heen- en terugwedstrijd. In voorronde drie zal Gent reekshoofd zijn en het dus opnemen tegen Rennes, Krasnodar, Plzen, Rapid Wien, PAOK, AZ of Lokomotiva Zagreb.

In de eventuele play-offs wachten Dynamo Kiev en Benfica (of de teams die erin slagen hen uit te schakelen in de derde voorronde). Het zal onder voorwaardelijke wijs zijn allemaal begin september, maar een en ander wordt snel duidelijk. Als de Buffalo's de groepsfase zouden halen, maken ze overigens een grotere kans dan blauw-zwart op pot 3 - met dank aan de goede Europese campagne vorig jaar én in het seizoen na de titel. Wordt het Europa League? Dan wordt het zeker pot 2 en mogelijk zelfs pot 1!

Antwerp

Antwerp is als bekerwinnaar zeker van de groepsfase van de Europa League. Daarvoor wordt geloot op 2 oktober in Athene, de groepsfase begint drie weken later op 22 oktober. Antwerp zal 99% zeker in pot 4 zitten, een droomloting met Napoli, Arsenal of Tottenham uit pot 1 en verder heel wat lekkers uit potten 2 en 3?

Het kan. Leicester City zal mogelijk zelfs pas in pot 3 zitten, dus veel is mogelijk. Rest de vraag: zal het op de eigen Bosuil mogen? Daar is nog geen absolute zekerheid over, Den Dreef in Leuven werd als uitwijkadres opgegeven indien nodig.

Charleroi

Charleroi mag als nummer 3 van de competitie aantreden in de derde van vier voorrondes. Daarin zullen ze geen reekshoofd zijn, waardoor ze bij de loting op 1 september meteen een klepper als Tottenham, Basel, PSV of Wolfsburg kunnen loten. Als ze doorgaan op 24 september, dan volgt in de play-offs (loting 18 september) voor die laatste ronde - ook in 1 duel op 1 oktober - opnieuw een absolute klepper.

Standard

Standard is de eerste ploeg die de Europese wei in moet. In voorronde 2 (loting 31 augustus, gespeeld op 17 september in 1 wedstrijd) zijn ze zeker reekshoofd, voor voorronde 3 normaal gezien ook en bij de laatste voorronde vermoedelijk niet - dan kunnen ze net als Charleroi dus een absolute klepper loten.