'Moeskroen telt bijna 700.000 euro neer voor Roemeense verdediger'

Met dank natuurlijk aan Lille, dat al een halve ploeg huurlingen richting Moeskroen stuurde. Toch zoekt Moeskroen ook nog verder naar andere versterkingen en nu zou de club wel een hele dure vogel aan de haak hebben geslagen.

De Roemeen Andrei Chindris moet Moeskroen wat meer verdedigende opties geven. Voor de 21-jarige verdediger legt Moeskroen maar liefst 700.000 euro uit.

