OFFICIEEL: Rangers stelt Kemar Roofe voor: "Juiste stap in mijn carrière"

Wat vanmiddag al aangekondigd werd is nu ook officieel. Kemar Roofe wordt de nieuwe spits van Rangers FC.

U las vanmiddag HIER al dat Roofe en Rangers dichtbij een overeenkomst waren, maar nu zijn alle handtekeningen dan ook gezet en is de Engelsman officieel speler van de Schotse club.

De Jamaicaanse Engelsman kende een matig seizoen bij Anderlecht, mede door blessures. Nu hoopt hij bij Rangers zijn carrière weer op de rails te krijgen. "Ik ben blij om voor Rangers te tekenen en kan niet wachten om mijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten. Rangers is een grote club en de juiste stap in mijn carrière. Ik kijk er naar uit om het veld van het Ibrox-stadion te betreden."

Ook manager Steven Gerrard nam de tijd om de nieuwe aanwinst te bespreken op de site van de Schotse club. "Roofe is een intelligente aanvaller met een neusje voor doelpunten. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken en ga ervan uit dat hij ons team zal versterken. Hij is het gewoon van onder grote druk en met hoge verwachtingen te spelen van in zijn tijd bij Leeds."

Op de website van Rangers wordt opvallend weinig verteld over zijn periode bij Anderlecht. In 16 wedstrijden kwam hij tot zeven doelpunten en drie assists. Zijn seizoen kan niet bepaald als een mislukkig gezien worden. Al zullen zowel club, speler als fans wel meer verwacht hebben van de aankoop van zes miljoen.