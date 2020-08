De prognose van de redactie: KAA Gent wil/moet tweede plaats minstens evenaren na ambitieuze transferzomer

Ondanks het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Woensdag 5 augustus laten we KAA Gent aan bod komen. De Buffalo's kochten stevig en gericht in en zijn een van de titelkandidaten.

Prognose De vicekampioen kon in het afgelopen seizoen rekenen op een ijzersterke thuisreputatie. Na een bezoek in Fort Ghelamco keerde bijna elke ploeg van een kale reis naar huis. Anderzijds boekte Gent pas rond Wapenstilstand haar eerste uitzege. Daarna waren de Buffalo's zowel uit als thuis een geoliede machine. Op het einde van de reguliere competitie lieten de manschappen van Jess Thorup toch enkele steken vallen. Maar wie weet waar waren ze gestrand na halvering van de punten en de play-offs, waarin alles mogelijk is? Opvallende transfers Langs uitgaande zijde vertrekken we geen enkele sterkhouder en in de omgekeerde richting werd stevig ingekocht. Ongeveer 20 miljoen euro werd uitgegeven, al zaten er ook enkele gratis versterkingen tussen. Met Nurio Fortuna (Charleroi), Jordan Botaka (STVV), Alexander De Bruyn (STVV), Davy Roef (Anderlecht) en Dino Arslanagic (Antwerp) sloten de Oost-Vlamingen enkele jongens in de rangen voor wie de Pro League geen geheimen meer heeft. Die twee laatstgenoemden kwamen overigens transfervrij over. Fortuna is de duurste inkomende speler tot dusver van de club. Ook het vertrouwen in de Duitsers Niklas Dorsch en Tim Kleindienst is groot. Voor het duo van Heidenheim betaalde Gent naar verluidt 7 miljoen euro. De Gentse kern is er dus breder op geworden en Thorup heeft meer kwaliteit voorhanden. Sterke punten/vraagtekens Veel hangt natuurlijk af van Jonathan David. Het Gentse bestuur weet dat ze goud in handen hebben en dat ze alle Belgische transferrecords kunnen breken als ze de Canadees deze zomer laten gaan. Maar als hij nog een (half) jaartje kan blijven zou dat wel een boost zijn voor de titelambities. Thorup kan verderbouwen op de zeer stevige fundamenten van vorig seizoen. de concurrentie werd ook wat aangewakkerd en net zoals bij de kampioenenploeg van Club Brugge is zowat elke positie dubbel bezet. Met deze ambitieuze transferzomer -en hij is nog niet gedaan- mag en wil KAA Gent niet slechter doen dan de tweede plaats van vorig seizoen.