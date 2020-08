Á la Robben, ruwe diamant, soms ongrijpbaar, ... Waarom Beerschot-aanwinst Abdoulie Sanyang de revelatie van 1B genoemd wordt

Nadat de promotie een feit was voor Beerschot kondigde het bestuur aan dat we nog enkele inkomende transfers mochten verwachten van de Mannekes. De eerste kwam er twee dagen na de gewonnen promotiefinale. Abdoulie Sanyang maakt de overstap van Lommel en wordt de revelatie van 1B genoemd. Waarom?

De fans van Beerschot die in februari naar de Gestelsedijk waren afgereisd zullen wel weten waarom. De pijlsnelle Gambiaan was een gesel voor de paarse defensie en gaf toen erg nadrukkelijk zijn visitekaartje af.

Op zijn Robbens

Maar die partij was geen alleenstaand geval. Ook andere defensies bracht hij bij momenten in verlegenheid. Opnieuw met zijn snelheid, maar ook met zijn uitstekende dribbel in de kleine ruimte. Zijn creativiteit was soms een verademing bij Lommel, dat toch vooral teerde op organisatie en discipline.

Hij doet me denken aan de jonge Manuel Benson van bij Lierse.

Als linksvoetige op de rechterflank kan hij buitenom gaan om de doellijn te bereiken of een keertje naar binnen snijden en zelf zijn kans wagen. Á la Robben! Soms voorspelbaar, maar zelfs dan moeilijk te verdedigen.

1B-kenners gecharmeerd

1B-kenners Karel Fraeye en Dave Peters gaven in februari al aan dat ze gecharmeerd waren door de kwieke vleugelspeler. "Uit een Gambiaanse academie komen en regelmatig uitblinken en wegen op verdedigingen vol routiniers: faut le faire", klonk het bij Peters.

"Sanyang is enorm belangrijk in het aanvalsspel van Lommel. Hij doet me denken aan de jonge Manuel Benson van bij Lierse. Die jongen heeft een enorm potentieel", was Fraeye lovend.

Nog werk aan

Op de eigen webstek omschreef Beerschot Sanyang als 'een ruwe diamant die nog geslepen moet worden'. Peter Maes moest hem tactisch nog heel veel bijsturen tijdens de matchen en aan zijn techniek kan ook nog geschaafd worden.

Een andere vraag is waar de dribbelkont zal worden uitgespeeld in de 3-5-2 van Hernan Losada. Als tweede aanvaller, zwervend rond Noubissi misschien? Of als vleugelback, maar dan zal hij de nodige defensieve discipline voor de dag moeten brengen.