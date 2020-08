Europa League: Bayer Leverkusen komt niet meer in de problemen, AS Roma uitgeschakeld

Met Bayer Leverkusen en Sevilla zijn er opnieuw twee ploegen bekend voor de kwartfinales van de Europa League. Bayer Leverkusen won deze avond met 1-0 van de Rangers en Sevilla won met 2-0 van AS Roma.

Bayer Leverkusen stond al met een half been in de kwartfinales van de Europa League, want in de heenwedstrijden konden ze met 1-3 winnen van de Rangers. In de terugwedstrijd kwam de Duitse topclub niet meer in de problemen en ze wonnen uiteindelijk met 1-0 dankzij een doelpunt van Moussa Diaby.

De wedstrijd tussen Sevilla en AS Roma werd wel spannend, want hier werd over één wedstrijd beslist wie door zou gaan naar de volgende ronde. Sevilla was de betere ploeg en de Spaanse ploeg won dan ook met 2-0 dankzij doelpunten van Sergio Reguilón en Youssef En-Nesyri.

Later deze avond speelt Wolverhampton nog tegen Olympiakos en Eintracht Frankfurt neemt het op tegen FC Basel.