"In Argentinië kennen veel mensen Beerschot nu al hoor"

Hernan Losada heeft zijn emoties weer onder controle. De ontlading zondag was groot, maar dat belette hem niet om zijn plan voor Oostende al klaar te hebben. "Mijn/onze filosofie gaat niet veranderen in 1A."

Mentaliteit zonder bal en frivoliteit met de bal, dat is iets waar Losada naar verlangt. In de juiste organisatie en met de juiste looplijnen, maar de Argentijn is gek van positiewissels, overlappingen en infiltraties om het de tegenstander moeilijk te maken.

"We hebben twee systemen. Elke ploeg die zonder problemen tussen twee verschillende systemen kan overschakelen is al heel onvoorspelbaar voor de tegenstander. Zo willen we hen verrassen. Maar de principes blijven hetzelfde als in 1B. Kort gezegd: in balbezit met zoveel mogelijk verticaal voetbal om zo snel mogelijk in de zestien te komen, bij balverlies wil ik organisatie en vechtlust zien."

We zijn intussen zevende of achtste in 1A qua verkochte abonnementen zeker hé?

Losada heeft zich intussen bij de iconen van het Kiel geschaard. Als speler en als coach die hen terug naar 1A bracht. "“Beerschot is mijn eerste en laatste ploeg als profvoetballer in Europa, en mijn eerste ploeg als hoofdcoach. Dat vat alles samen. Weet je wat me het meeste deugd deed? Ik heb een miljoen berichten gekregen om me te feliciteren. Waaronder veel collega-trainers. Dat ervaar ik als respect. Ik heb nog niet iedereen kunnen antwoorden, maar daar ga ik deze week werk van maken. Beloofd!"

In Argentinië moet hij zelfs niet veel uitleg meer geven. "Ze kennen er Beerschot dankzij mij hoor. Steeds meer mensen weten dat ik Beerschot train. Als ze me ernaar vragen zeg ik dat het een passievolle club is met gepassioneerde supporters. We zijn intussen zevende of achtste in 1A qua verkochte abonnementen zeker hé? (knipoog)"