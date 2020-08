Bom onder de competitie en 5 miljoen euro per speeldag voor Westerlo? Kortgedingrechter laat snel van zich horen

De meeste juridische procedures waren eindelijk afgewikkeld en er was duidelijkheid omtrent het nieuwe seizoen, maar doen gooide Westerlo een bommetje. De Kemphanen eisen een plaats in 1A en zijn naar de rechtbank in kortgeding gestapt. Er zal snel een uitspraak volgen.

Westerlo is met vergelijkbare eisen als Waasland-Beveren naar de kortgedingrechter gestapt. 'Neem ons op in 1A, of de Pro League moet per speeldag zonder Westerlo een dwangsom van 5 miljoen euro betalen.' Daar kwam het op neer.

Westerlo als 19e club in 1A

De Kempense club vindt dat door de vele nieuwkomers en door de promotie naar 1A van OH Leuven en Beerschot de competitie (1B) is uitgehold. Bovendien vindt Westel dat het recht heeft op promotie omdat het de club in 1B was met de meeste punten. Moesten ze hun slag thuishalen, dan worden ze de 19e club in 1A.

Of Westerlo zal krijgen wat het wil, zal snel duidelijk worden. De kortgedingrechter moet namelijk snel een uitspraak doen, want zaterdag trappen Club Brugge en Charleroi de Jupiler Pro League 2020/21 op gang. Het Laatste Nieuws verwacht donderdag een uitspraak.