Onwaarschijnlijk: marathonman Leander Dendoncker meest ingezette speler ter wereld

Als Leander Dendoncker donderdagavond in de basis staat bij Wolverhampton, dan heeft hij dit jaar een wereldrecord te pakken.

Leander Dendoncker kan een geweldige statistiek neerzetten als hij straks in actie komt tijdens Wolverhampton - Olympiakos. Het zou zijn 56e wedstrijd van het seizoen worden en niemand ter wereld speelde er meer dan dat. Dat berekende La Dernière Heure.

Op naar 59 matchen

Zijn seizoen duurt vandaag ook al 378 dagen. De Wolves moesten op 25 juli 2019 al aan de bak, toen voor de tweede voorronde van de Europa League. In elke wedstrijd van Wolverhampton stond hij op het veld, behalve twee keer in de League Cup.

Als Dendoncker en co doorstoten tot de finale van de Europa League, dan kan het aantal wedstrijden nog oplopen tot 59. Het record gaat voor alle duidelijkheid over het aantal matchen en niet over het aantal speelminuten.