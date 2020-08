Samen 14 jaar dienst bij KAA Gent, maar nu dreigt stille aftocht voor twee kampioenenmakers

Er waren deze zomer nauwelijks vertrekkers bij KAA Gent, maar langs inkomende zijde waren er wél negen nieuwe jongens. Er moesten dus slachtoffers vallen bij de Buffalo's en voor Brecht Dejaegere en Nana Asare ziet het er niet goed uit.

Brecht Dejaegere en Nana Asare stonden niet op het veld in de laatste oefenmatch van de Buffalo's voor de start van de competitie komend weekend. Ze lijken niet meer in de plannen te passen van Jess Thorup. Het is de harde realiteit na de komst van een resem nieuwelingen.

Wat de toekomst brengt voor hen is onduidelijk, maar wellicht mogen ze de club verlaten. Zowel Dejaegere (2022) als Asare (2021) ligt nog onder contract bij Gent.

Kampioenenmakers

Het tweetal heeft een grote staat van verdienste bij KAA Gent. Beiden arriveerden in de zomer van 2013 en waren erbij toen de club in 2015 haar eerste landstitel uit de geschiedenis veroverde. Tot en met het seizoen 2018/19 was Asare aanvoerder van de ploeg. Is er voor hen een stille aftocht weggelegd na die gloriedagen?