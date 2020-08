📷 De Bruyne moet afrekenen met drie Liverpool-spelers in de strijd voor de trofee van beste speler van de Premier League

De Bruyne is namelijk één van de genomineerden voor de EA SPORTS Player of the Year award. Daarin hebben de fans het laatste woord. Jordan Henderson is opnieuw genomineerd, daarnaast bevat het lijstje kleppers als Jamy Vardy, Sadio Mané en Trent Alexander-Arnold.

Onze Rode Duivel lijkt alvast één van de topfavorieten voor de prestigieuze prijs. De middenvelder was afgelopen seizoen goed voor 13 goals en 20 assists,. Daarmee evenaarde hij het record van meeste assists in één seizoen van Arsenal-legende Thierry Henry.

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst