KV Mechelen onderhandelde hard met Club Brugge: "Die aankoopoptie was cruciaal voor ons"

Net voor de start van de competitie haalde KV Mechelen er nog een defensieve versterking bij. Siemen Voet, ook wel gekend als het lief van turnster Nina Derwael, werd weggehaald bij de beloften van Club Brugge. En hij past helemaal in het Mechels plaatje.

Voet maakte indruk in de oefenmatch van Club tegen Malinwa. “Maar we hadden vorig jaar al een oogje op hem”, vertelt bestuurslid Gert Van Dyck in GvA. “Bij Club geloven ze echt nog in hem."

Blauw-zwart gaf hem in mei zelfs nog een contractverlenging. "Daarom is er ook serieus onderhandeld over de aankoopoptie, maar voor ons was die cruciaal. Jong Belgisch talent kansen geven is één van onze deviezen. We zijn dan ook heel blij dat een jonge gast met zijn potentieel voor ons heeft gekozen.”