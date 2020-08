Telenet doet twee gestes aan zijn abonnees voor het missen van de eerste speeldag van de Jupiler Pro League

De onderhandelingen tussen Eleven Sports, de rechtenhouder van het Belgisch voetbal, en Telenet blijven aanslepen. In die mate dat de eerste speeldag van de Jupiler Pro League niet te zien zal zijn voor de kijkers van Telenet.

Al hoopt Jeroen Bronselaer, marketingverantwoordelijke bij Telenet, dat er zo snel mogelijk een oplossing uit de bus komt voor de volgende speeldagen. De internetprovider geeft zijn abonnees alvast een soort compensatie voor het mislopen van die eerste speeldag.

"We blijven onderhandelen met Eleven Sports om tot een vergelijk te komen. Tot het zover is, willen we voor onze klanten de prijs van het streamingabonnement bij Eleven betalen. Dit doen we door de korting van €10/maand op Play Sports aan te bieden", klinkt het in een persbericht.

Daarnaast kunnen de Play Sports-klanten ook een Chromecast aankopen voor een verminderde prijs (35% korting) waardoor ze de eerste wedstrijd via de app of website van Eleven Sports kunnen kijken op hun televisie.